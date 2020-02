Ancora ottime notizie per il Carnevale di Viareggio.

L’incasso del terzo corso mascherato, in notturna, che si è svolto ieri (15 febbraio) è stato di 500mila euro. Stimati in circa 2mila i biglietti acquistati dagli alberghi per i loro ospiti.

Foto 3 di 36







































































Foto Stefano Dalle Luche