Coronavirus, Finanza vigila sull’aumento ingiustificato dei prezzi

Controlli a tappeto contro i divieti di spostamenti e di assembramento, vigilanza sui prezzi dei generi di prima necessità e stop all’assistenza della forza pubblica per gli sfratti.

Continuano così in provincia i servizi di controllo da parte delle forze di polizia disposti dal prefetto sugli spostamenti delle persone e l’esecuzione delle misure di contenimento della diffusione del virus, diventate ancora più stringenti dopo l’ultimo provvedimento governativo.

Il prefetto Francesco Esposito fa appello al senso di responsabilità dei singoli e invita a rimanere a casa, uscendo solo per esigenze lavorative, di salute e per l’acquisto di beni di prima necessità e rinviando tutti gli altri impegni non necessari.

Sul sito del ministero dell’interno è scaricabile il modulo di autodichiarazione delle necessità che legittimano gli spostamenti mentre le forze di polizia la possono far compilare al momento del controllo,.

Sono poi stati attivati gli accertamenti della Finanza sugli eventuali aumenti ingiustificati dei prezzi di prodotti, in particolare di quelli di prima necessità come generi alimentari, prodotti per l’igiene e dispositivi di protezione individuali. Da questo punto di vista la Finanza invita a segnalare al numero di pubblica utilità 117 qualsiasi informazione a tutela degli interessi della collettività.

Lo straordinario impegno cui sono chiamati le donne e gli uomini delle forze dell’ordine in questo particolare momento ha reso opportuno, inoltre, dopo una consultazione con le istituzioni interessate, la sospensione dell’assistenza della forza pubblica per l’esecuzione degli sfratti, fino al 3 aprile.