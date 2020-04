Unesco: “Garantire la sicurezza dei giornalisti durante la pandemia”

Il vicedirettore generale dell’Unesco per la comunicazione e l’informazione, Moez Chakchouk, sottolinea l’importanza della sicurezza dei giornalisti nel contesto della pandemia di Covid-19. A farlo sapere è il Club Unesco di Lucca, guidato da Annateresa Rondinella, da sempre in prima linea sui temi del giornalismo e della libertà di informazione.

“Il ruolo dei giornalisti nell’informare il pubblico durante l’attuale crisi è assolutamente cruciale”, ha affermato Chakchouk, sottolineando che il lavoro giornalistico può salvare vite umane nell’attuale emergenza.

“La sicurezza fisica e psicologica dei giornalisti deve venire prima di tutto – ha detto Chakchouk – Le organizzazioni dei media devono garantire che i loro giornalisti siano formati sulle precauzioni sanitarie e siano dotati di dispositivi di protezione. Quando inviano giornalisti per riferire sul virus, la loro sicurezza deve essere una priorità“.

Ha inoltre ricordato che gli Stati devono garantire la sicurezza dei giornalisti nel coprire la crisi sanitaria e le sue implicazioni sociali, in conformità con le norme internazionali sulla libertà di espressione. Oltre alle preoccupazioni relative alla sicurezza fisica, i giornalisti lavorano in condizioni di notevole tensione psicologica. Mentre alcuni giornalisti lavorano sotto la pressione di coprire una situazione in costante cambiamento, altri sono preoccupati per la sicurezza del lavoro. I giornalisti freelance, in particolare, sono particolarmente vulnerabili in termini di sicurezza fisica e psicologica, perché non hanno sempre accesso alle stesse risorse e allo stesso supporto dei giornalisti stipendiati.

Chakchouk ha affermato che la libertà di stampa è oggi più importante che mai e ha invitato tutti gli stati membri a garantire che i giornalisti possano riferire su Covid-19 senza interferenze. Ha dichiarato: “In tempi di crisi sanitarie, l’importanza del giornalismo rigoroso e affidabile non può essere sottovalutato“.

Il vicedirettore generale dell’Unesco ha anche sottolineato l’importanza di garantire un ambiente favorevole alla libertà di stampa in modo che i giornalisti possano riferire in modo indipendente sulla crisi e ha incoraggiato i governi ad aumentare le informazioni disponibili per il pubblico.

“Il rapporto della direttrice generale dell’Unesco Audrey Azoulay sulla sicurezza dei giornalisti e il pericolo di impunità, che sarà pubblicata entro la fine dell’anno, metterà in evidenza la questione della protezione dei giornalisti durante questa pandemia”, ha detto Chakchouk.

L’Unesco e i suoi partner stanno sviluppando una serie di iniziative che verranno lanciate nelle prossime settimane per rispondere a queste preoccupazioni.

L’Unesco promuove la sicurezza dei giornalisti attraverso delle misure di sensibilizzazione e lo sviluppo delle capacità globali, nonché attraverso una serie di azioni nell’ambito del Piano d’azione delle Nazioni Unite sulla sicurezza dei giornalisti e la questione dell’impunità.