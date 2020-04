Pioggia e calo di temperature in arrivo durante la prossima settimana, ma prima un weekend di fuoco con temperature a picchi di oltre 25 gradi nelle regioni del centro sud. Sono queste le condizioni meteo che ci attendono nei prossimi giorni. La scarsità di precipitazioni significative nei mesi passati ha messo a rischio ulteriormente l’equilibrio climatico del territorio, già minacciato dal coronavirus. Dopo un inverno sostanzialmente secco e termicamente sopra la media anche la primavera si sta infatti mostrando ad ora avara di precipitazioni.

“Le grandi assenti negli ultimi quattro mesi sono state le perturbazioni atlantiche, quelle che portano piogge diffuse e ben distribuite o che possono scavare importanti depressioni sui mari italiani – spiegano gli esperti di 3bmeteo.com -. I (pochi) spunti instabili sono spesso giunti da nord o da est, ma con effetti in genere modesti salvo casi assai localizzati, dove si sono avute magari piogge anche importanti ma sempre e solo circoscritte temporalmente e spazialmente”.

“Da metà dicembre e almeno fino alla prima parte di marzo il vortice polare si è dimostrato particolarmente forte sul polo nord e come risultato ha dato condizioni meteorologiche tempestose sul nord Europa, dove i venti vengono esasperati ma tempo invece spesso secco e con temperature ben oltre la media sull’Europa centro-meridionale e quindi anche sull’Italia. Nei prossimi giorni il vortice polare dovrebbe subire un fisiologico indebolimento e questo consentirà probabilmente un maggiore dinamismo meteorologico sull’Europa. Nel frattempo nella prossima settimana ci attendiamo il passaggio di una perturbazione che porterà un po’ di pioggia soprattutto al centrosud. Nord invece ancora una volta ai margini con precipitazioni più deboli e occasionali, che non risaneranno almeno in questa circostanza il deficit idrico. Le temperature subiranno un calo, dopo il caldo anomalo atteso nel weekend con punte anche di oltre 25 gradi”.