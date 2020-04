C’è futuro, la parola ai lettori. Tra nuove nascite e il lavoro che resiste

Ancora contributi per la rubrica C’è futuro. Uno spazio che abbiamo pensato per lasciare libera espressione ai lettori che non perdono la capacità di vedere il ‘bicchiere mezzo pieno’ e che ci inviano i loro tre motivi per resistere anche nel bel mezzo dell’emergenza. Chi lo volesse può scriverci a info@luccaindiretta.it e sarà pubblicato.

Il bicchiere è sempre mezzo pieno! 1) Il mondo, ma soprattutto la società, aveva bisogno di una “frenata”: abbiamo l’occasione di reimpostare le nostre priorità, personali e di sistema; 2) Tra poco meno di un mese nasce il mio primogenito: come non vedere il bicchiere (più che) mezzo pieno? 3) Potrebbe andar peggio, potrebbe piovere ad esempio! (cit.)

Gabriele

1) sono ancora vivo, non sono malato e nemmeno in rianimazione; 2) non ho ancora perso il posto di lavoro in agenzia di viaggi; 3) stasera ho da mangiare

Keats