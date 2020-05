Per la polizia le mascherine con il logo dal calzaturificio Michela

Da oggi (22 maggio) il personale delle volanti della questura di Lucca e dei commissariati di Viareggio e Forte dei Marmi potrà indossare le mascherine con il logo della polizia di stato, grazie alla generosità del calzaturificio Michela, capitanato da Andrea Gelli, che produce a Lucca mascherine fatte a mano 100 per cento made in Italy, in vendita all’interno del centro commerciale Il Pinturicchio a Borgo Giannotti al punto vendita Donna Toscana.

Un gesto dettato dal desiderio di ringraziare la polizia per il lavoro svolto verso la comunità in questo periodo di emergenza. Il questore ha ringraziato sentitamente la ditta per il generoso gesto.