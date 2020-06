Vacanze 2020, a Sanremo un’estate sicura tra spiagge, sole e ristoranti

Con l’arrivo dell’estate è tempo di prenotare le vacanze al mare. Tra le destinazioni 2020 che rispondono al bisogno di sicurezza senza dimenticare divertimento e relax, vi consigliamo Sanremo.

Perla della Liguria, Sanremo è famosa in tutto il mondo per i fiori e il Festival della canzone. Già meta del turismo d’élite nel XIX secolo, è stata eletta a capitale del turismo balneare da piemontesi e lombardi. Qui ogni anno si ritrovano generazioni di famiglie provenienti dal Nord Italia – e non solo – per un’estate all’insegna del sole, della spiaggia, dei buoni ristoranti.

Chi ama trascorrere le giornate in riva al mare incontrerà a Sanremo un’ampia varietà di stabilimenti balneari. Partendo dal lungomare delle Nazioni e continuando su corso Imperatrice fino al lungomare Vittorio Emanuele II si trovano litorali di sabbia fine con lidi attrezzati di ogni comfort per regalare il massimo divertimento ai bambini e di tranquillità a mamma e papà. Lo stesso vale per i frequentatori del tratto di spiaggia che si apre tra i due porti, Porto vecchio e Portosole. In questa zona, insieme a storiche spiagge private, se ne trova una comunale, l’Arenella, che i lettori di Italo Calvino hanno imparato a conoscere ne Il sentiero dei nidi ragno. Proseguendo in direzione Genova si apre un’altra spiaggia libera, questa volta, però, tutta di ciottoli. Ma oltrepassata la scogliera di San Martino e giunti in zona Tre Ponti, il litorale torna sabbioso. I Tre Ponti sono il punto di ritrovo prediletto dai giovanissimi che qui trascorrono il tempo tra appassionate partite di pallavolo e gare di surf.

E dopo una giornata in spiaggia, perché non regalarsi un frizzante aperitivo in uno dei tanti locali che costellano la caratteristica piazza Bresca?

Finito l’happy hour l’offerta di Sanremo si completa di cene con vista sul golfo per tutti i palati e tutte le tasche. Si possono trovare ristoranti di charme dove lasciarsi conquistare dai sapori del Mediterraneo riproposti con notevole tecnica, ma anche ristorantini tipici che in tripudio di piatti della tradizione saranno apprezzati soprattutto dai bambini. Qualunque sia la vostra scelta, nel piatto troverete sempre alta qualità della materia prima e prodotti di stagione, il più delle volte arrivati direttamente dai contadini che abitano sulle colline o dai pescatori di Porto vecchio.

Ma Sanremo non è solo luoghi da gustare o onde in cui tuffarsi. Sanremo è anche vie dello shopping, alberghi prestigiosi, sgambate in ciclabile. Sanremo è gli spettacoli dei delfini del Santuario dei cetacei, è le giornate all’aria aperta sui campi da golf, è le corse a ostacoli con i cavalli, è le lunghe passeggiate mangiando gelati artigianali e i giardini per letture all’ombra di alberi secolari. Da sempre Sanremo esercita un fascino ineguagliabile. E quest’anno i turisti più affezionati troveranno nel pacchetto vacanze a Sanremo una città bella e accogliente ma anche una città sicura.

In vista della stagione estiva 2020, gli operatori di settore si sono fatti trovare pronti con soggiorni relax e massimo svago garantendo al tempo stesso il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie. Sarà così offerta una formula di vacanza inedita come quella promossa dal video emozionale realizzato dalla rete di imprese locale Sanremo On. “Una vacanza libera e senza confini in una città tranquilla e sicura dove si può trovare il bel tempo, la musica e tanti eventi”, come ha dichiarato il presidente Roberto Berio.

Non farti cogliere impreparato e organizza la tua estate 2020 a Sanremo! La città dei fiori ti aspetta.