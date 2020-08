Di Lorenzo, un anno da protagonista a Napoli: “Stagione indimenticabile”

33 presenze in Serie A con 3 go e 3 assist, 8 presenze in Champions League e 5 in Coppa Italia, vinta nella finale contro la Juventus. Sono questi i numeri della prima stagione di Giovanni Di Lorenzo con la maglia del Napoli. Il talento di Ghivizzano ha subito conquistato il pubblico partenopeo: il terzino è tra gli stakanovisti della Serie A, un punto fermo tra le difficoltà del Napoli, insostituibile sia per Ancelotti che, successivamente, per Gattuso.

Con 33 presenze e 2970 minuti giocati, con qualche giornata di riposo nel post lockdown, Giovanni Di Lorenzo è il decimo difensore con maggior minutaggio in Serie A.

La stagione del Napoli di Giovanni Di Lorenzo è terminata pochi giorni fa con il ko per 3-1 con il Barcellona del fenomeno Leo Messi, che ha decretato l’uscita degli azzurri dalla Champions League.

Adesso anche per il talento di Ghivizzano, fresco di rinnovo, è tempo di riposo: “Si è concluso il mio primo anno a Napoli – commenta su Instagram -. Alti e bassi ma sicuramente è stata una stagione indimenticabile! Adesso un po’ di riposo e poi ripartiamo carichi per la nuova stagione #forzanapolisempre”.

La stagione in pillole

Quella appena conclusa resterà un’annata indimenticabile per Giovanni Di Lorenzo, la consacrazione dopo il grande campionato con la maglia dell’Empoli. Il terzino di Ghivizzano si è confermato un goleador: tre i gol stagionali in Serie A al primo anno in una big, il Napoli.

Nonostante le difficoltà iniziali, il Napoli si è ripreso e alla fine ha portato a casa anche un titolo: in una notte da sogno, Di Lorenzo ha conquistato la Coppa Italia – il primo trofeo della carriera del talento della Mediavalle -battendo in finale la Juventus di Cristiano Ronaldo ai rigori.

Non solo Serie A, Coppa Italia e Champions, Giovanni Di Lorenzo è entrato nella storia di Ghivizzano facendo il suo storico esordio con la maglia azzurra della nazionale italiana.

Ma la gioia più grande è arrivata lo scorso 9 maggio, con le campane a festa a Ghivizzano per la nascita di Azzurra, figlia di Giovanni Di Lorenzo e della compagna Clarissa Franchi.