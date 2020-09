Al Real Collegio si presenta il libro di padre Petrillo

Domani (11 settembre) alle 18 nel chiostro Santa Caterina del Real Collegio viene presentato il libro La morte corporale della Madre di Dio in Bartolomeo Beverini (1629-1686). L’opera è stata scritta da padre Francesco Petrillo che è un ricercatore di Mariologia. Padre Petrillo è stato in missione in Cile ed ha collaborato con l’Università Cattolica. Appartiene all’ordine cavalleresco di Santa Brigida ed è stato Superiore generale dell’Ordine dei Chierici regolari della Madre di Dio.

Ha scritto diversi libri tra i quali Parole che guariscono, che è dedicato ai farmacisti, perché San Giovanni Leonardi (nato a Diecimo nel 1541 e morto a Roma nel1609) è il patrono del farmacisti oltre che fondatore dell’Ordine dei Chierici regolari della Madre di Dio.