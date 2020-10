Serie D, Real Forte Querceta a valanga. Cade il Seravezza

Serie D, giornata in chiaroscuro per le formazioni versiliesi in campo. Il Real Forte vince a valanga sul campo del Sasso Marconi, cade invece in casa il Seravezza contro un’Aglianese che finalmente esordisce in campionato dopo due stop per Covid.

Rinviata invece la partita Mezzolara – Ghiviborgo, in atteso dell’esito di un tampone in casa biancorossa.

Sasso Marconi – Real Forte Querceta 0-3

SASSO MARCONI: Maniglio, Rimondi (33’st Margiotta), Magliozzi, Serra, Pedrelli, Testoni, Palmieri (20’st Colarieti), Galeotti, Della Rocca, Monti, Fioretti (40’st Thiam). A disp.: Masinara, Thiam, Magli, Galassi, Mannarino, Bozzato, Simone. All.: Muccioli

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Maccabruni (41’st Baracchini), Bertoni, Amico (9’st Lazzarini), Del Dotto, Guidi, Maffini (35’st Benedetti), Biagini, Di Paola, Doveri (37’st Bellandi), Pegollo (31’st Seriani). A disp.: Balestri,Ferri, Pagliai, Bonati. All.: Amoroso

ARBITRO: Caggiari di Cagliari (Zoccardo di Padova e Giaretta di Bassano del Grappa)

RETI: 1’pt Guidi, 2’st Doveri, 19’st Pegollo

NOTE: Ammoniti Della Rossa

Seravezza – Aglianese 2-3

SERAVEZZA: Orsini, Moussafi, Ferrante, Granaiola, Bortoletti, Grassi, Podestà, Maccabruni, Andrei, Nelli, Veratti. A disp.: Venè, Mannipieri, Buffa, Saporiti, Luka, Peirotti, Bongiorni, Bedini, Toccafondi. All.: Vangioni

AGLIANESE: Ansaldi, Gasco, Righetti, Soldani, Colombini, Panelli, Ballardini, Remedi, Brega, Giordani, Kouko. A disp.: Carcani, Salvadori, Gelli, Casanova, Collecchi, Gianneschi, Giannini, Filieri, Nieri. All.: Colombini

ARBITRO: Molinaroli di Piacenza (Almanza di Latina e Ticani di Roma 2)

RETI: 11’pt rig. e 45’st rig. Kouko, 40’pt Brega, 43’pt rig. Grassi, 7’st Remedi, 35’st Bortoletti