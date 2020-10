Christopher Lucchesi riprende il cammino tricolore al Rally Due Valli

Archiviato repentinamente il Sanremo, che non si è disputato per via dell’emergenza maltempo di tre settimane fa sul ponente ligure, Christopher Lucchesi, questo fine settimana riprenderà il proprio cammino tricolore al 38esimo Rally Due Valli, penultimo atto del campionato italiano rally, a Verona.

Il giovane di Bagni di Lucca, impegnato nella corsa riservata alle due ruote motrici, oltre che nel Trofeo Peugeot, insieme al suo copilota Marco Pollicino, a Verona (competizione disputata due anni fa e condizionata da un ritiro) dovrà dare prova di forza e carattere in un contesto di classifica non certo facile, non avendo potuto sfruttare la gara di Sanremo per progredire in classifica.

Sulla Peugeot 208 R2 della GF Racing per i colori della Project Team, Lucchesi e Pollicino, dopo l’amaro masticato alla Targa Florio in settembre, dove si fermarono per incidente quando erano terzi di categoria e secondi di classe R2B, contavano di riscattarsi a Sanremo ed adesso mirano alla competizione in terra scaligera per cercare di tornare sul podio di campionato, prima del rush finale sugli sterrati senesi del Tuscan Rewind.

Da sopra il podio che erano alla vigilia della Targa Florio, Lucchesi e Pollicino adesso sono ai piedi di esso, in quinta posizione, a cinque punti dal terzo, con la necessità di trovare un risultato pesante in termini di punti e per il morale, per rimanere in scia per il vertice.

“La mancata disputa del rally a Sanremo – dice Lucchesi – non ci ha certo favoriti, ci rimane questa gara, per cercare di tornare sopra il podio e poi l’ultimo appuntamento del Tuscan Rewind sullo sterrato sarà un’altra storia ancora. Più che mai, essendo la stagione davvero agli sgoccioli stavolta abbiamo l’obbligo di un risultato importante, di cogliere punti pesanti per la classifica che adesso di certo non ci sorride. In Sicilia abbiamo buttato certamente al vento una fetta importante dei punti di stagione, purtroppo però è inutile adesso piangersi addosso, a Verona, serve una prova di forza, di carattere, lucidità. Il Due Valli, l’ho corso due anni fa con la 124 Abarth, è gara molto tosta, specie se il tempo farà le bizze. Inutile nasconderlo, siamo in una situazione davvero delicata, ma ce la metteremo tutta per risollevarsi ed affrontare la parte finale della stagione per farla da protagonisti. Mi conforta il fatto che dalla nostra parte abbiamo una squadra fantastica che ci metterà in condizione di provare il pieno riscatto. E noi ci proveremo”.

Dopo lo shakedown di venerdì (23 ottobre), il 38esimo Rally Due Valli accenderà i motori nella giornata di sabato 24, con start alle 7,01 dallo stadio. I concorrenti ripeteranno per tre volte le prove di Ca’Del Diaolo, Santissima Trinità e Porcara. Il parco assistenza sarà allestito al parcheggio C dello stadio Bentegodi, mentre la direzione gara sarà ospitata al Payanini Center di Via San Marco. La bandiera a scacchi sventolerà dalle 20,45, sempre allo stadio scaligero. I dettagli della gara sono disponibili sul sito web ufficiale della manifestazione, all’indirizzo www.rallyduevalli.it.

La stagione sportiva di Lucchesi Jr. è stata organizzata con la sostanziale collaborazione di Giannecchini & Salotti e grazie all’importante sostegno di :TecnoImpianti, Tissue Service, Tardelli edilizia, Solutions di Stefano Lasagna, Style Plaster, 2l costruzioni, Anserkimica, Agriturismo Foce al lago, Ristorante del sonno Bagni di Lucca.

Christopher Lucchesi, nella sua attività sportiva 2020 sarà “ambasciatore” del Comune di Bagni di Lucca. Porterà con sé, sui campi di gara e nelle altre iniziative a lui legate, il logo, il patrimonio e la cultura di Bagni di Lucca. Un impegno e una responsabilità importante per il giovane che, onorato di questo patrocinio, si adopererà al massimo possibile per la promozione e la valorizzazione del territorio, diventando anche un riferimento per tantissimi giovani appassionati di auto, di competizioni. Sarà testimonial per la sicurezza stradale, dell’etica sulla strada, per una guida responsabile ed ecosostenibile. Un progetto, quello intorno a Lucchesi jr. che, avvalendosi della Academy Road Safety, si farà promotore di iniziative che coinvolgeranno i giovani, dai bambini ai neopatentati ma anche a chi ha già esperienza nella guida, quindi in prima linea, insieme all’amministrazione comunale di Bagni di Lucca, su un aspetto molto delicato e purtroppo sempre troppo doloroso per i numerosi incidenti che purtroppo riempiono le cronache nel quotidiano.