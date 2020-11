L’alluvione di Firenze, oggi 54 anni fa: da Viareggio i patini per salvare chi rimase intrappolato

Anche i patini, e i bagnini, arrivati da Vareggio e dalla Versilia, salvarono chi era rimasto intrappolato nell’alluvione di Firenze, il 4 novembre del 1966.

Quel giorno, per fortuna, era festa e le scuole erano chiuse: quelle del centro, come la Cairoli Alamanni, in via della Colonna, fu invasa da acqua e fango. Se gli scolari fossero stati in aula, non avrebbero avuto scampo.

Firenze fu inghiottita dalla furia dell’Arno in piena, e l’area interessata fu di oltre 6 chilometri quadrati, oltre due terzi della città. Fu un’inondazione senza precedenti.

L’Arno straripò prima dell’alba, intorno alle 5 di mattina, dopo che da giorni pioveva incessantemente. La notte in pochi dormirono, facendo la spola tra la propria casa e i lungarni per vedere, dalle spallette, il fiume che si ingrossava di ora sotto la pioggia. Nessun allarme fu dato, per evitare il panico, ma alla fine l’Arno ruppe gli argini e iniziò, per molti, la fuga dalle proprie case, e la corsa, contro il tempo, per portare in salvo le cose care.

Un fiume di acqua e fango invase il centro, alluvionando la Biblioteca Nazionale, piazza della Signoria, piazza del Duomo, piazza Santa Croce, superando l’altezza dei primi piani, per poi raggiungere le periferie.

Solo dopo le 22 di quel giorno infernale l’Arno accennò a calare, mentre Firenze era sommersa e per giorni rimase la devastazione. Per far rinascere la città gigliata si mosse tutto il mondo, con gli angeli del fango arrivati da ogni dove per salvare un patrimonio culturale senza uguali e le botteghe.

(foto Rodolfo Martinelli)