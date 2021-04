Esplode un camper, paura a Lido di Camaiore

Un primo boato, poi un secondo. Il fuoco e l’esplosione di un camper in sosta a Lido di Camaiore. Paura questa sera (30 aprile) in via Rosselli.

Fortunatamente nessun ferito. I proprietari sono riusciti a scappare prima della seconda esplosione

Le fiamme alte e la colonna nera del fumo erano visibili anche da lontano.

Sul posto per spengere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Viareggio.

Probabile, dai primi rilievi, che a innescare il rogo sia stata l’esplosione di una bombola a gas.