Caso Dondolini e shorts, la Lista Blu: “Troiso non ha votato”

“Come a tutti noto, un odg del consiglio comunale del 30 giugno scorso è salito agli ‘onori’ della cronaca nazionale, si tratta della famosa mozione sulle baby gang a firma del consigliere Dondolini, il quale presentandola all’attenzione del consiglio perché venisse votata ha precisato che le risse tra babygang sono un fenomeno da ricondurre alle provocazioni che deriverebbero dal modo di vestire delle ragazzine, parole usate proprio dal consigliere relatore”.

Lo scrive in una nota la lista blu.

“Ovviamente – conclude – la maggioranza ha votato contro, mentre l’opposizione, compresa quella sedicente di sinistra ha votato a favore, ci sembrava che la mozione avesse avuto anche il voto di Civicamente in realtà ad un migliore controllo dovuto ad un’impetuosa richiesta del consigliere in esordio al consiglio di ieri 5 luglio risulta che Troiso, pur in assenza di una altrettanto impetuosa presa di distanza, effettivamente non l’ha votata”.