Green pass per andare ai corsi: la Fondazione Carnevale concede i rimborsi per i biglietti cumulativi

In virtù delle restrizioni imposte dalle normative in vigore decreto legge 105 del 22 luglio 2021 (obbligo green pass e posti a sedere) la Fondazione Carnevale concede la possibilità ai possessori di biglietto cumulativo, che non volessero più assistere allo spettacolo, di ottenere il rimborso.

Il rimborso sarà effettuato a partire dal 6 settembre e solo fino al 10 settembre

E’ possibile ottenere il rimborso recandosi con il biglietto integro e completo di Coupon Esselunga presso la Biglietteria della Fondazione Carnevale (Cittadella del Carnevale Ingresso principale)

La biglietteria sarà apertada lunedì al gioved 9,30 – 12,30 e 15, 30 -18, 30, il venerdì 9, 30 – 12,30 e 15, 30 – 17, 30