Lucca in Diretta compie nove anni e non si ferma: oltre 4,8 milioni di utenti unici in un anno

Tradizione nell’innovazione. È anche per questo motivo e per dare questo messaggio che il quotidiano on line Lucca in Diretta è nato, esattamente nove anni fa, proprio il giorno della vigilia della Santa Croce.

Una data iconica che per noi è doppiamente importante: la città è in festa per la Luminara, Lucca si riscopre per un giorno comunità coesa intorno ai suoi valori civili e religiosi; Lucca in Diretta prosegue nella sua opera di informazione completa e continuativa, praticamente nell’arco delle 24 ore.

Un risultato, quello raggiunto da Lucca in Diretta, che è frutto del lavoro di giornalisti e redattori giovani e meno giovani che, insieme, tutti i giorni lavorano per fornire al lettore, gratuitamente, il prodotto più completo possibile. È proprio in questa prospettiva che, da qualche giorno, abbiamo voluto regalare al lettore un’opportunità in più. Assieme al tradizionale notiziario testuale, infatti, abbiamo iniziato a produrre dei brevi video di informazione, a corredo degli articoli o con una loro valenza indipendente. La web tv, presente già dal momento del restyling del quotidiano on line, inizia così a popolarsi anche di servizi, interviste e approfondimenti. Come al solito al servizio dei nostri, ormai sempre di più, affezionati lettori.

Lettori che, da sempre, sono il metro di giudizio della nostra atttività quotidiana. Ecco perché non possono che incentivare ancora di più la voglia di fare informazione i dati di confronto dell’ultimo anno di attività del sito con quello precedente: gli utenti unici, in un anno, sono passati da 4,2 a oltre 4,8 milioni con un aumento vicino al 15 per cento. Le visualizzazioni di pagina aumentano di poco meno del 9 per cento, passando dal numero, già incredibile, di circa 32,9 milioni a quello straordinario di 35,8 milioni e passa. Ogni lettore, inoltre, resta sul nostro giornale per quasi due minuti, scorrendolo, leggendolo, approfondendo ogni sua sezione e canale.

A tutto questo si aggiunga anche il successo dei nostri social network. Si consolidano i numeri di Facebook, che oltre ai circa 56400 like contano su una interazione con numeri da record: ogni settimana, infatti, circa 200mila persone mettono un ‘mi piace’, condividono o commentano i nostri post: numero che sono di circa sei volte superiori rispetto ai competitor, siano essi tradizionali o nuovi media. Cresce, poi, anche il numero dei follower di Instagram, che sta rapidamente raggiungendo il traguardo dei 5mila.

Numeri che possono sembrare aridi se non fossero accompagnati, quotidianamente, da un’attenzione da parte dei nostri lettori fatta di messaggi, segnalazioni, richieste di informazioni e, ovviamente, alcune critiche. È a loro che dedichiamo l’ingresso nei nostri primi dieci anni di vita. Con la promessa di non sederci sugli allori e continuare a crescere seguendo il nostro obiettivo: innovare nei modi e nel linguaggio, rimandendo fedeli alla grande tradizione giornalistica, che è propria anche di questa terra.

Buon proseguimento di lettura.