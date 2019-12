Imu e Tasi, le aliquote restano invariate

Il Comune di Lucca non rivede le tariffe. Il consiglio comunale di questa sera (3 dicembre) a palazzo Santini si apre con la pratica inerente alla conferma, per l’anno 2020, delle aliquote e detrazioni Imu e Tasi dell’anno 2019, approvate nell’aula lo scorso 20 dicembre.

Per l’assessore Giovanni Lemucchi “si tratta di una delibera propedeutica all’approvazione del bilancio preventivo 2020, che non comporta variazioni significative rispetto a quanto è già noto. Dalla manovra finanziaria si prospettano tuttavia modifiche importanti sul tema dei tributi locali, per cui sarà necessario tornare a discuterne nei prossimi mesi”.