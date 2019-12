Nasce ‘Lucca in Azione’

Si è costituito anche in provincia il gruppo Lucca in Azione, la sezione cittadina del nuovo partito Azione fondato da Carlo Calenda sulla scia di Siamo Europei.

“Azione – spiegano i promotori – è il luogo di mobilitazione dell’Italia che lavora, produce, studia e fatica. L’Italia stanca degli scontri inconcludenti tra tifoserie e degli slogan privi di contenuti. Azione promuove un nuovo modo di fare politica partendo dai territori e da persone scelte in base alla coerenza, al merito ed alla competenza, per costruire la classe dirigente necessaria ad un grande pese come l’Italia”.