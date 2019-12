Pontetetto, Comune acquista 6 alloggi

Via libera all’acquisto di un immobile con sei alloggi per l’edilizia popolare nell’ambito del contratto di quartiere a Pontetetto. L’assise, riunita questa sera (3 dicembre) a Palazzo Santini, ha dato l’ok all’operazione.

“Si tratta – spiega l’assessore Lemucchi – dell’acquisto di sei alloggi che con un finanziamento della Regione pari a 838mila euro circa diventano parte del patrimonio comunale. Queste abitazioni sono da destinare successivamente, da parte del Comune, all’edilizia popolare”.

Secondo il sindaco Alessandro Tambellini, il dato interessante scaturisce dal fatto che “acquistiamo sei alloggi che sono rimasti non collocati sul mercato. Li abbiamo presi ad un prezzo conveniente, per destinarli allo scopo di edilizia popolare. Si tratta di buone strutture, con un numero di vani di notevole interesse. Abbiamo approfittato del finanziamento regionale per allargare ancora di più il nostro patrimonio edilizio, da destinare a chi si trova senza abitazione. La richiesta, come sapete, è sempre più ampia”.