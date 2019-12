Bibbiano, Panchieri (Pd): “Parlatene ora che la Cassazione ha sgonfiato il caso”

Ancora al centro della polemica politica la vicenda di Bibbiano. A intervenire è il segretario del circolo Pd del centro storico Roberto Panchieri.

Parlateci di Bibbiano adesso che la Cassazione ha stabilito “che non vi erano le condizioni per l’arresto” del sindaco Pd di quel Comune. Tralascio, per carità di patria, il giudizio sull’operato di certi magistrati. Sta di fatto che alcune forze politiche, Lega-Fratelli d’Italia-5 Stelle, hanno inscenato una campagna miserabile contro il Pd, accusato di essere coinvolto nel sistema Bibbiano dei falsi affidi. Molti monumenti di Lucca, e persino la porta di ingresso del Circolo Pd centro storico di piazza San Francesco, sono stati tappezzati con gli adesivi con la scritta “parlateci di Bibbiano” da figuri che hanno operato come i ladri di notte. Non c’è da stupirsi visto il livello di certi personaggi; è inutile chiedere adesso le loro scuse. È tempo perso, per cui lasciamoli alla loro pochezza umana e politica.