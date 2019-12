Ceccarelli: “Bus, non accetteremo altri disagi”

L’odissea è quasi sempre la stessa, ormai ogni mattina: autobus che non passano e studenti lasciati a piedi. Siamo in Versilia, dove piovono le proteste. Tanto che ad intervenire è stato lo stesso assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli.

“Abbiamo richiamato l’azienda e credo sia necessario che intervenga subito e che prenda provvedimenti per evitare che episodi di questo tipo possano nuovamente ripetersi”, così l’assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli ha commentato le ripetute segnalazioni arrivate all’assessorato dagli utenti della Toscana del nord, ed in particolare in Versilia, dove sono stati denunciati episodi di gravi disservizi, di autobus attesi ma mai transitati, di studenti lasciti a lasciati per strada.