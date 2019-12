Disagi dei bus, Montemagni: “Sono troppo vecchi”

Continuano i disservizi sugli autobus pubblici in servizio in provincia di Lucca e i disagi per i pendolari. E dopo gli ultimi episodi che hanno visto corse saltare e studenti restare a piedi, la consigliera regionale della Lega Elisa Montemagni si lancia in un vero e proprio affondo.

“Si fa presto – afferma – a cercare d’invogliare le persone ad utilizzare i mezzi pubblici, lasciando a casa l’auto se, però, gli autobus non sono puntuali o si rompono strada facendo, allora diventa complicato affermare che sia più vantaggioso per il cittadino non servirsi dell’automobile”.

“Ad esempio, a Lucca e provincia – prosegue il consigliere – come rilevano i sindacati, come l’Ugl, la situazione è quotidianamente critica, stante la presenza di veicoli ormai poco funzionali, poiché troppo datati”.