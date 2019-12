Lucca, prospettive e problemi nella puntata di Dido su Noitv

Si parlerà di Lucca, prospettive e problemi, nella prossima puntata di Dido in onda su NoiTv venerdì (6 dicembre) alle 21. Ospiti i capigruppo in consiglio comunale Bonturi (Pd), Bianucci (Sinistra con Tambellini), Santini (SiAmo Lucca) e Martinelli (Forza Italia). Per domande o commenti inviare sms o whatsapp al 360 1038330.