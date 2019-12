Campo di Marte, il centrodestra propone l’acquisto

Acquisire al patrimonio comunale il Campo di Marte per tutelarne riqualificazione e futuro. E’ la proposta che i gruppi consiliari di Siamo Lucca, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia faranno al prossimo consiglio comunale, convocato per martedì (10 dicembre).

“Per evitare giochetti della maggioranza di centrosinistra e possibili equivoci – annunciano -, al consiglio comunale fissato per martedì prossimo 10 dicembre alle 18,30 sul futuro del Campo di Marte, presenteremo un ordine del giorno che chiederemo di mettere in votazione, in cui si impegnano il sindaco e la giunta ad acquisire, nel patrimonio del Comune, l’area in dismissione da parte dell’Asl”.

“Dalla seduta straordinaria sul tema del futuro del complesso (che si è tenuta grazie alla richiesta dall’opposizione di centrodestra) è già passato un mese, e finalmente si è calendarizzato il dibattito conseguente, dopo una serie di rinvii incomprensibili. Nel frattempo di cose ne sono avvenute: all’indomani del consiglio comunale del 7 novembre, nel quale il sindaco aveva aperto a mantenere l’attuale funzione sanitaria dell’intero complesso con eventuale ampliamento alla funzione socio sanitaria, si è saputo che una parte del Campo di Marte è confermata nei beni che l’azienda sanitaria vuole mettere in vendita”.

“Pochi giorni dopo – vanno avanti i gruppi di centrodestra – lo stesso Tambellini ha dichiarato di voler arrivare alla formazione di un gruppo di lavoro che valuti opportunità e interventi possibili sugli edifici del Campo di Marte che ancora non sono utilizzati. Siccome il rischio è di fare tante chiacchiere e vendere fumo negli occhi ai lucchesi, cosa c’è di meglio che votare un indirizzo che prevede l’acquisizione da parte del Comune dell’area in vendita?”.

“Da sette anni e mezzo questa amministrazione ci ha tristemente abituato ad annunci a cui non sono poi seguiti i fatti, o peggio ancora a dire una cosa e fare l’esatto contrario – terminano i gruppi consiliari di centrodestra -. La sanità a Lucca ha bisogno di nuovi spazi, soprattutto per il fallimento del modello di intensità di cura del nuovo ospedale San Luca: è finito il tempo di nascondersi dietro sterili proclami, ora è arrivato il momento della concretezza”.