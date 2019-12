Sicurezza e legalità: il M5S presenta il team giustizia e affari istituzionali

Sicurezza e legalità: domani alle 10 al pub Prodotto non conforme, in via Vecchia Pesciatina 150 a Capannori, il Movimento 5 stelle presenterà il team giustizia e affari istituzionali.

Saranno tra gli altri presenti Gabriele Bianchi, consigliere regionale, Davide Russo, vicesindaco di Guidonia-Montecelio, Renato Scalia, consulente della commissione antimafia, Maurizio Pascucci, portavoce nel comune di Corleone.

“Vogliamo focalizzare l’attenzione sulla legalità in modo formativo e informativo per potenziare gli strumenti in essere presso gli enti locali – afferma Bianchi – La legalità diventa sempre più un principio di convivenza civile dagli atti amministrativi fino all’operazione finanziaria più importante. Inoltre vogliamo dare una panoramica del mondo delle forze dell’ordine e delle interazioni indispensabili e da arricchire con gli enti e con i cittadini. In quanto il concetto di legalità oggi si avvicina sempre più al bisogno di sicurezza a tutti i livelli”.