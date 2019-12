Forza Italia Giovani, Sicca è il nuovo coordinatore provinciale

Giovanni Sicca, 21 anni, già responsabile provinciale del settore scuole, è stato nominato nuovo coordinatore di Forza Italia Giovani.

“Come prima cosa – dice Ricci, neo presidente eletto dopo il congresso di sabato scorso – ho deciso di nominare il nuovo coordinatore dei giovani della nostra città capoluogo. Giovanni è un ragazzo che si è sempre messo a disposizione del gruppo e nella mia presidenza dei giovani, valorizzeró sempre chi dimostra impegno e capacità – prosegue – Io e lui lavoreremo in sinergia come abbiamo sempre fatto, per contribuire a migliorare la nostra città, e per prepararci ai futuri appuntamenti elettorali che ci aspettano”.

Aggiunge invece Sicca: