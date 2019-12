Un mare di folla per tante “sardine”. Anche a Lucca i contestatori di Matteo Salvini scendono in piazza. Lo fanno di fronte alla Cattedrale di San Martino e sono davvero tanti. Inizia puntuale alle 17 di oggi (7 dicembre) l’assembramento in piazza. In pochi minuti quasi 2mila manifestanti si ritrovano, ma molti altri si aggiungono quando il sit in è ormai iniziato.

Slogan, striscioni e musica per dire che “Lucca non si Lega”, come recitava uno degli striscioni steso di fronte ad una folla attesa fin dalla vigilia.

“Solidarietà, accoglienza, rispetto, diritti e inclusione sono le parole chiave di questa iniziativa”, hanno gridato molti manifestanti presenti, in una piazza presidiata dalle forze dell’ordine e che ha visto la presenza soprattutto di giovani. Una folla festante e pacifica, che ad un certo punto si è messa a ballare.

Durante la manifestazione, più volte, le “sardine” hanno intonato ‘Bella, ciao’ e l’Inno di Mameli e steso in piazza striscioni per l’accoglienza e l’inclusione. “Siamo qui in piazza – ha detto uno dei manifestanti – senza tornaconti politici ma solo perché è la cosa giusta da fare. In Italia parliamo sempre e solo di immigrazione, senza pensare che il nostro paese sta subendo una fortissima emigrazione. I nostri giovani se ne vanno all’estero: l’Italia deve tornare ad essere la casa di tutti”.

(notizia in aggiornamento)

Foto e video di Paolo Pinori e Laura Casotti