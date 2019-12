Idv, Leonardo Tomei Albani Carli referente per la Versilia

Un referente per l’Italia dei Valori a Viareggio e in Versilia. È Leonardo Tomei Albani Carli: 50 anni, laureato in scienze dell’educazione e operatore al Ser.D. della Asl Nord Ovest Toscana, zona apuana.

“Italia dei Valori – scrive il coordinatore provinciale di Lucca Domenico Capezzoli – continua ad esistere. Non ci arrendiamo e per questo continuiamo a fare politica nel territorio. Ci sono delle sfide elettorali il prossimo anno a cui noi intendiamo partecipare e per questo siamo già a lavoro. Tomei Albani Carli si occuperà della zona Versilia e Viareggio in qualità di referente di quella zona e dirigerà il dipartimento salute del partito a livello provinciale”.