A Fornoli il primo incontro pubblico di Cambiamo!

Si sono presentati in tanti, fra simpatizzanti e curiosi, per la prima iniziativa sul territorio della Valle del nuovo partito politico Cambiamo! Con Toti. Ieri (8 dicembre), in occasione della fiera dell’Immacolata, si è svolto a Fornoli il primo appuntamento informativo. Un evento organizzato dal comitato della Mediavalle, con suo referente Roberto Andreotti, che ha riscosso interesse e curiosità.

“Entusiasmo, cambiamento e voglia di fare sono gli ingrediente principali del nuovo partito politico provinciale Cambiamo! Con Toti – ha dichiarato il referente Provinciale Simone Simonini -. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi della risposta dei cittadini in occasione della fiera di Fornoli. Molti cittadini, si sono avvicinati complimentandosi con noi per il coraggio nel rinnovarci e la voglia di stare tra la gente”.

“Mettiamo passione in ciò che facciamo – prosegue -, siamo volontari che mettono al centro la politica locale per portare un contributo ai nostri territori. La risposta dei partecipanti alla fiera è stata strabiliante, molte persone si sono avvicinate riconoscendo in Giovanni Toti un personaggio politico capace, moderato, che sta lavorando molto bene per la Liguria. Inoltre, anche se non era il nostro obiettivo primario, altri hanno chiesto di iscriversi al movimento per portare un contributo concreto in vista dei prossimi impegni”. “Insomma – ha concluso Simonini – in questa fase iniziale siamo rimasti piacevolmente sorpresi dall’interesse dei cittadini”.