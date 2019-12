Case ai Rom, Santini e Martinelli: “Fondi solo per famiglie del campo”

“Vigileremo sulle assegnazioni delle case popolari ai rom: dopo aver accantonato il primitivo progetto della casette di legno al Campo di via delle Tagliate, negli ultimi anni il progressivo svuotamento dell’area viene svolto dando loro direttamente degli alloggi”. Lo dichiarano il presidente della commissione controllo e garanzia Remo Santini e il consigliere Marco Martinelli, a margine della seduta convocata dal’ex candidato a sindaco del centrodestra proprio sui fondi arrivati a Lucca dalla Regione Toscana che, insieme alla partecipazione finanziaria del Comune attraverso la messa a disposizione di immobili, realizzerà presto tre appartamenti a Ponte a Moriano.

“Dalla seduta è emerso che il bando regionale a cui prende parte il Comune prevede fondi solo per superare i campi nomadi, e che queste risorse ottenute possono essere utilizzate esclusivamente a quello scopo – spiegano Santini e Martinelli – Quindi con il meccanismo che si attiva attraverso il finanziamento, ed essendo appunto quei soldi riservati alla fuoriuscita di nuclei familiari dalle Tagliate, nella graduatoria generale di quanti fanno richiesta di una casa popolare, i Rom scalano posizioni aggiudicandosi l’alloggio. La nostra posizione in merito è chiara e opposta: la Regione Toscana dovrebbe invece prevedere fondi per il recupero di immobili da destinare in primo luogo ai residenti del comune di Lucca che pagano i tributi e, inserite in quelle stesse graduatorie, si trovano oggi in una situazione di difficoltà senza avere corsie privilegiate”.

Secondo quanto emerso dalla seduta voluta da Santini e a cui ha preso parte Martinelli, gli alloggi dati ai Rom e sinti con questi finanziamenti sono stati già 8 sul territorio, a cui se ne aggiungeranno altri tre una volta completata l’ultima ristrutturazione, nell’estate del 2020.

“Fondi sono stati utilizzati anche per ripulire un tratto di strada che conduce all’insediamento di Fregionaia – aggiungono i due esponenti dell’opposizione nella nota – dove gli scuolabus non riuscivano a transitare, e per il riordino della piazzole più le modifiche alla viabilità interna del campo alle Tagliate. Un dato comunque è certo e deve far riflettere: i fondi arrivati a Lucca hanno una destinazione ben precisa, ovvero quella di essere riservarti solo alle popolazioni rom. Presto incontreremo gli abitanti della zona per confrontare anche e soprattutto con loro quanto emerso dalla seduta della commissione, avvenuta alla presenza dei dirigenti e dell’amministrazione comunale”.