Colucci: “Serve un progetto di rilancio per il centro storico”

Un cambio di passo per la riqualificazione del centro storico e per la mobilità degli anziani. A chiederlo è Francesco Colucci dei Riformisti Toscani che, con la lista Rinascimento Sia, due anni e mezzo fa sostenne il sindaco Alessandro Tambellini al secondo turno.

“In questa seconda parte del tuo mandato – dice scrivendo direttamente al sindaco Tambellini – una urgenza mi sembra prioritaria e indifferibile: il centro storico e la mobilità degli anziani, che per alcuni aspetti sono un unico problema. Il centro storico, è un deserto al di la dei mesi turistici, desolante poi in queste festività, abbandonato dagli stessi lucchesi ed in particolare dai più anziani, che non trovando parcheggi centrali o servizi di mobilità adeguati, son costretti a non frequentarlo”.

“La popolazione anziana, sempre più maggioritaria anche a Lucca – prosegue la nota – è quella che, in buona parte, ha la capacità di spesa maggiore visto che i giovani trovano un lavoro tardi e spesso solo provvisorio. Agevolare la presenza nel centro storico delle persone non più giovani con servizi adeguati è indispensabile per farlo tornare vivibile a loro come a tutti, sostenendo nel contempo anche un commercio tradizionale in grande crisi. Disastroso sarebbe per Lucca non riuscire a fermare il suo degrado e l’abbandono”.

“Chiedo alla tua amministrazione – dice Colucci – un Progetto Centro Storico 2020, per un suo organico e prestigioso rilancio, che preveda anche una maggiore cura dell’arredo urbano, sia pubblico che privato e meno posizioni dogmatiche, a partire dalla ex Manifattura Tabacchi”.