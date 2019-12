Siamo Lucca: “Campo di Marte, l’ex Omni va alla Regione”

Campo di Marte, SiAmo Lucca torna di nuovo all’attacco. Stavolta però facendo una rivelazione sul destino di una palazzina che prima del trasloco dell’ospedale ospitava, tra le altre cose, la centrale operativa del 118.

“L’ex edificio ex Onmi in via Bianchini – sostengono dal gruppo consiliare – davanti a piazza della Concordia, di proprietà dell’Asl, in passato occupato dalla direzione sanitaria, dal 118 e da altre attività non sanitarie a supporto dell’ospedale (che nello studio Sinloc del 2014 era previsto con mantenimento di funzioni a servizio dell’area territoriale dell’ex Campo di Marte) sarà invece dato in comodato gratuito per 12 anni come sede di una squadra di dipendenti regionali dislocati attualmente in varie sedi nel territorio della provincia di Lucca. L’operazione è interamente finanziata dalla Regione Toscana, con una spesa di 850 mila euro per la ristrutturazione. E indirettamente autorizzerà anche i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria”.

Una novità che conferma, secondo la lista civica di opposizione, che “il Comune bleffa quando parla di destinazione completamente socio sanitaria dell’intero complesso Campo di Marte”.

“Il sindaco Tambellini e la direttrice generale dell’azienda sanitaria non erano a conoscenza di questa operazione? – si legge in una nota -. L’unica parola da usare per un cosi grave atteggiamento è omertà. Infatti il finanziamento arriverà direttamente all’azienda sanitaria nella mani di quella direttrice generale che non si è degnata di presentarsi in consiglio comunale il 7 novembre scorso, e di fronte alle parole di Tambellini che solo 48 ore fa dipingeva tutt’altri scenari. Due grandi bugiardi verso cui Pinocchio avrebbe molto ancora da imparare”.

Secondo SiAmoLucca ecco che così verranno ceduti 1.650- 2.100 metri quadri in mano ad altri, e per ben 12 anni. “E con l’attuale disorganizzazione del nostro territorio sanitario, si andranno ad occupare spazi necessari e vitali per le funzioni socio sanitarie stesse – prosegue la nota – a conferma che non esiste un planning preciso tra Comune e Azienda Sanitaria. Ancora una volta il sindaco ha fatto discorsi a vanvera, e ancora una volta prevale la sua sudditanza nei confronti dello strapotere regionale fiorentino. E’ vergognoso che, considerata la strategicità dell’area Campo di Marte, si vincoli per dodici anni una sua parte ad altra destinazione. Le bugie di Tambellini sono venute fuori a meno di 48 ore dalla seduta del consiglio comunale durante la quale aveva dato rassicurazioni alla cittadinanza e stigmatizzato la necessità di una ricognizione sociosanitaria finalizzata ad un planning generale : questo finanziamento per l’ex Onmi sta ad indicare che i giochetti dietro le quinte, tipici di questa amministrazione di sinistra , sono stati fatti e prossimamente forse avremmo altre brutte soprese per la città”.

Conclude la lista civica: “SiAmoLucca difenderà l’ex area ospedaliera del Campo di Marte a denti stretti, perché ogni metro quadrato e’ necessario per assolvere le necessità socio sanitarie dei cittadini di Lucca e della sua Piana”.