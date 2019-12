Montemagni (Lega): “Ex Omni alla Regione, autogol dell’amministrazione Tambellini”

Dopo il gruppo consiliare Siamo Lucca, che ieri (12 dicembre) ha espresso il proprio disappunto per la destinazione della palazzina ex Omni dell’area di Campo di Marte, oggi (13 dicembre) prende la parola la consigliera regionale e capogruppo della Lega Elisa Montemagni: “Ma come – afferma – l’area del Campo di Marte a Lucca non doveva essere destinata interamente ad attività socio-sanitarie? Qualcuno, invece, si è probabilmente ‘distratto’ e nel frattempo la palazzina ex Omni è stata generosamente ceduta in comodato gratuito alla Regione.”

“Un quesito lecito – prosegue la consigliera – visto che proprio la predetta struttura ospiterà dipendenti regionali, dopo una ristrutturazione che costerà diverse centinaia di migliaia di euro. Quello che colpisce particolarmente – precisa l’esponente leghista – è, dunque, il palese voltafaccia dell’amministrazione comunale che, tra l’altro, sembra disinteressarsi delle normali esigenze dei lucchesi, tenendo presente che l’area in questione doveva essere, come detto, riservata ad attività legate alla salute dei cittadini.”

“Insomma – sottolinea Montemagni – si tratta di un ennesimo autogol di sindaco e giunta che, per ben dodici anni, hanno vincolato il citato bene immobile. A proposito di sanità – conclude – ricordiamo al distratto Tambellini che vi sono alcune lavoratrici della casa di riposo Villa Santa Maria le quali, da oltre un anno, attendono notizie sul loro futuro. Magari sarebbe il caso di attivarsi per regalare un Natale un po’ più sereno a queste operatrici socio-sanitarie”.