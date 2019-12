Elezioni provinciali, festeggia la Lega di Capannori

Festeggia la Lega dopo le elezioni provinciali. Lo fa perché riesce ad eleggere due consiglieri, Mirco Masini e Ilaria Benigni. E festeggia in particolare la Lega di Capannori.

“La Lega festeggia – spiega il capogruppo a Capannori, Salvadore Bartolomei – perché Ilaria Benigni riporta nel centrodestra capannorese la possibilità di essere rappresentato a Palazzo Ducale, dopo un bel po’ di tempo. L’unico e il solo era stato l’amico Daniele Lazzareschi. Bene per la Lega, bene per Capannori, bene per l’intera piana di Lucca”.

“Grazie – dice Bartolomei – ad Daniele Belotti, Andrea Recaldin, Elisa Montemagni e Massimiliano Baldini che hanno lavorato per un risultato storico per la Lega e per Capannori. Grazie alla bravissima consigliera Yamila Bertieri che ha consentito che il partito potesse agire unito nella medesima direzione. Un grazie speciale al consigliere Gaetano Spadaro (lui sa perché) ma anche ai colleghi di Capannori, Zappia, Caruso e Pellegrini che hanno fatto campagna elettorale per Ilaria, come se fossero candidati in prima persona. Grazie ai colleghi di Lucca, Montecarlo, Altopascio e Villa Basilica che hanno permesso che la candidatura di Ilaria divenisse espressione dell’intera piana di Lucca. Grazie a tutti i consiglieri della Media Valle, della Garfagnana e della Versilia che hanno permesso con il loro sostegno che la Lega ottenesse così, una doppia rappresentanza all’interno della provincia”.

“È un piacere – conclude Bartolomei – servire un partito che, come ricorda sempre Marcella Maniglia, sa lavorare di squadra e in cui tutti sono capaci di mettere a disposizione il proprio l’io per l’interesse generale. Grazie a tutti e speriamo di essere alla vostra altezza, quando le parti saranno invertite”.