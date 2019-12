Elezioni provinciali, i dati ufficiali: ecco tutti gli eletti

Elezioni provinciali, ecco i risultati ufficiali.

Luca Menesini, sindaco di Capannori e già presidente della Provincia di Lucca da settembre 2015, si conferma alla guida dell’ente di Palazzo Ducale conquistando 55685 voti ponderati, quindi quasi 4000 voti ponderati in più (furono 51716) rispetto alle consultazioni provinciali di quattro anni fa, mentre l’avversario Alberto Stefano Giovannetti (sindaco di Pietrasanta) si attesta a 25502.

È questo il responso ufficiale dell’ufficio elettorale della Provincia di Lucca a seguito delle elezioni svoltesi ieri (15 dicembre) per il rinnovo del presidente della Provincia (in carica dal 2015) e del consiglio provinciale che era in carica dal 17 dicembre 2017.

Ieri erano stati chiamati al voto 477 amministratori del territorio provinciale – tra sindaci e consiglieri comunali – che dalle 8 alle 20 hanno avuto la possibilità di votare nel seggio principale di Palazzo Ducale e nelle due sottosezioni: quella di Viareggio allestita a Villa Argentina e quella di Castelnuovo Garfagnana.

L’affluenza alle urne in questa tornata elettorale è stata dell’89% circa, superiore all’84% del 2015 quando ci furono le prime elezioni di secondo livello per presidente e consiglio con 394 votanti su 468, mentre nel dicembre 2017 era stata più bassa: 76,30 per cento (351 votanti su 460) quando si votava solo per il rinnovo dell’assise provinciale. Molto probabile che la scelta di votare in tre seggi, oltre a quello di Lucca principale anche le sottosezioni di Viareggio e Castelnuovo Garfagnana, abbia favorito la partecipazione al voto degli amministratori.

Più nel dettaglio al seggio di Lucca hanno votato 156 amministratori su 164 (95,12%); a Castelnuovo Garfagnana 162 votanti (87,09%) su 186; a Viareggio 108 votanti (85,04%) su 127.

Per l’elezione del presidente si sono registrate 13 schede bianche e 17 schede nulle.

Per quanto riguarda, invece, l’elezione del nuovo consiglio provinciale che prevedeva l’espressione di voto con un’altra scheda, il responso delle urne è stato di 279 voti (54023 ponderati) per la lista Provincia Civica e Democratica con Menesini e di 143 voti (34866 ponderati) per la lista Alternativa Civica Centrodestra.

In base ai risultati delle preferenze espresse alla lista Provincia Civica e Democratica con Menesini vengono assegnati 7 seggi, mentre alla lista Alternativa Civica Centrodestra vanno 5 seggi.

La consultazione elettorale, come stabilito dalla Legge Delrio sulla riforma della pubblica amministrazione, era di secondo livello con gli amministratori di 33 Comuni chiamati a esprimere la propria preferenza. Ogni elettore poteva esprimere solo il voto per uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale. Ricordiamo che le elezioni di secondo livello prevedono l’applicazione degli indici di ponderazione dei voti per l’elezione dei nuovi organi amministrativi provinciali. Indici che fanno riferimento alle fasce demografiche di appartenenza dei Comuni.

Il valore percentuale dei voti ricalcolati con gli indici di ponderazione era pari al 8,433% per la fascia A (comuni fino a 3mila abitanti); al 6,126% per la fascia B (comuni tra 3mila e 5mila abitanti); al 16,416% per la fascia C (comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti e fino a 10mila); al 34,021% per la fascia D (tra 10 e 30mila abitanti); e infine al 35% per la fascia E (comuni tra 30mila e 100mila abitanti).

Il nuovo consiglio provinciale di Lucca formato da 12 consiglieri in totale risulta quindi così composto (fra parentesi i voti reali ottenuti):

Lista Alternativa Civica Centrodestra: Ilaria Benigni 23, Serena Borselli 10, Riccardo Giannoni 47, Matteo Marcucci 12 e Mirco Masini 24. I non eletti: Matteo Scannerini 9, Melania Ferrari 5, Yamila Bertieri 1, Matteo Petrini ‘

Lista Provincia Civica e Democratici con Capannori: Patrizio Andreuccetti 20, Andrea Bonfanti 28, Andrea Carrari 74, Sara D’Ambrosio 20, Maria Teresa Leone 18, Iacopo Menchetti 21, Maurizio Verona 23. I non eletti: Valeria Bertei 0, Zelmiro Corti 14, Leonardo Dinelli 23, Catia Intaschi 0, Roberta Menchetti 22.

Stupisce, nel centrosinistra, la non elezione di Leonardo Dinelli, consigliere Pd di Lucca, ovvero il Comune che esprimeva il maggior peso dal punto di vista dei voti ponderati.

Per ulteriori informazioni sugli atti si può consultare la home page del sito istituzionale della Provincia (www.provincia.lucca.it) dov’è accessibile una sezione Speciale elezioni trasparenti Presidente e Consiglio provinciale 2019.