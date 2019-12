Marcucci (FI): “Se avessero votato i cittadini Menesini avrebbe perso”

Anche Forza Italia commenta soddisfatta l’esito delle elezioni provinciali di Lucca.

Lo fa con le parole del coordinatore provinciale Maurizio Marchetti, capogruppo azzurro in consiglio regionale: “Con l’elezione del consigliere comunale di Pietrasanta Matteo Marcucci, espressione diretta di Forza Italia, e quella sfiorata di un soffio del capogruppo azzurro a Capannori Matteo Scannerini, Forza Italia centra un ottimo risultato alle elezioni provinciali di Lucca”.

“Come coordinatore provinciale di Forza Italia – dice Marchetti – rivolgo i miei complimenti a Marcucci a cui passo il testimone anche come consigliere provinciale uscente di Alternativa Civica di Centrodestra, lista il cui gran risultato è certamente merito del lavoro dell’intera squadra che si è raccolta attorno a Alberto Giovannetti. Grazie alla sua disponibilità e al suo impegno il centrodestra per la prima volta porta in consiglio provinciale cinque rappresentanti. Naturalmente un augurio di buon lavoro al presidente eletto Luca Menesini”.

Queste le parole del neoconsigliere Matteo Marcucci: “La candidatura di Alberto Giovannetti come candidato del centrodestra e del mondo civico alle elezioni provinciali di Lucca ha portato la coalizione ad ottenere 5 rappresentanti. Uno in più rispetto al mandato precedente – spiega – È questo il dato che, secondo me, deve emergere come deve emergere la compattezza del centrodestra. Personalmente sono molto contento per il risultato e sono orgoglioso di rappresentare Pietrasanta e la Versilia in questo contesto. Per me, che sono giovane, è una grande responsabilità. Ringrazio chi mi ha sostenuto”

“La vera sorpresa sarebbe stata vincere queste elezioni che come sappiamo non sono affidate ai cittadini ma ai consiglieri comunali già eletti, nei singoli comuni – dice Marcucci – altrimenti l’esito sarebbe stato ben diverso. Menesini non sarebbe mai stato confermato. E lui lo sa bene come tutto il centrosinistra sa bene che le prossime elezioni regionali non sono più scontate. Unito, il centrodestra, può scardinare la roccaforte rossa. Lo ha già fatto in tanti comuni. Può farlo anche in Regione Toscana”.

Marcucci conclude promettendo una opposizione concreta “al fianco agli amici di Lega, Fdi e del civismo – conclude – lavoreremo per garantire una opposizione seria, responsabile ed efficace. Sarà un po’ più dura per Menesini fare e disfare come ha fatto fino ad oggi”.