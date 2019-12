Provinciali, dal Pd versiliese i consiglieri di maggioranza con più preferenze

All’indomani delle elezioni per la Provincia di Lucca il Pd della Versilia, attraverso il suo segretario territoriale, Riccardo Brocchini, esprime la sua soddisfazione per il risultato, in primis la rielezione con ampi consensi del presidente della Provincia, Luca Menesini, che ha superato la percentuale del 70 per cento e ha migliorato anche rispetto alla scorsa elezione.

Una soddisfazione a cui si aggiunge quella per i versiliesi eletti, Maurizio Verona sindaco di Stazzema, e Jacopo Menchetti, capogruppo in consiglio comunale a Camaiore, che sono risultati i più votati nello schieramento di centrosinistra.

“Il Pd della Versilia ha agito compatto – commenta Brocchini – portando un forte contributo alla rielezione di Menesini e valorizzando due versiliesi. Devo ringraziare per questo la segreteria territoriale, la direzione e il gruppo di lavoro con i segretari comunali, che si è riunito varie volte, ha discusso e agito con una finalità unitaria”.