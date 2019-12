Provinciali, lista di centrodestra al 40 per cento. Plauso di Fdi e Lega

Provinciali, la lista del centrodestra raggiunge il 40 per cento e resta a soli due consiglieri di distanza dal centrosinistra nella composizione del Consiglio.

Un dato che porta al plauso da Fratelli d’Italia, che ha appoggiato come rappresentante per l’assise il consigliere civico Riccardo Giannoni. Soddisfazione anche dalla Lega, che elegge due consiglieri.

“Un grande risultato quello di Fratelli d’Italia in queste elezioni provinciali, proteso ad allargare il suo perimetro di riferimento, reso possibile unicamente da una sinergia di intenti e dal lavoro di tutta una squadra”. Così Vittorio Fantozzi vicecommissario di Fratelli d’Italia Lucca commenta il voto delle provinciali.

“Portando subito un augurio di buon lavoro – dice Fantozzi – al presidente Luca Menesini per il successo personale ricevuto e per le parole di unione espresse nel suo primo commento al voto, l’invito di rimando è quello di poter collaborare fattivamente assieme all’interno di un consiglio provinciale dove la differenza tra maggioranza ed opposizione è di soli due consiglieri“.

“Un dato frutto di un grande lavoro di tutte le forze civiche e di centrodestra della nostra provincia – prosegue l’ex sindaco di Montecarlo – capitani dal sindaco Giovannetti cui va un ringraziamento speciale, capaci di trascinare la lista Alternativa Civica di Centrodestra al 40 per cento, coagulando un consenso ben più ampio del recinto del centrodestra, grazie al voto di preferenza personale dei singoli candidati che hanno reso possibile l’elezione di ben cinque consiglieri”.

“Per Fratelli d’Italia – dice ancora Fantozzi – la scelta di premiare le capacità ed il lavoro svolto negli due mandati dal neo consigliere Riccardo Giannoni, il cui risultato come primo degli eletti nel centrodestra ne conferma anzitutto la stima personale, si è rilevato un investimento vincente non solo nel merito della persona ma anche in apertura al vasto mondo delle liste civiche che oggi guardano al progetto politico di Giorgia Meloni con crescente interesse”.

“Un risultato di questa portata – è il commento – non sarebbe stato possibile se non avesse operato di concerto tutta una comunità politica, dal consigliere comunale di Capannori Matteo Petrini in primis, il cui personale endorsement a Giannoni ce ne conferma l’accortezza ed intelligenza di sempre, fino al nostro onorevole Riccardo Zucconi che bene ha ricoperto il ruolo di padre politico di un partito in forte crescita lavorando di concerto in sinergia ai colleghi commissari Paolo Marcheschi e Marco Chiari e tutte le energie radicate sul territorio”.

“Con rinnovata energia, forte di un risultato indiscutibile – conclude la nota – Fratelli d’Italia può continuare a lavorare ponendosi oggi come riferimento del mondo civico lucchese ed elemento centrale e propulsore del centrodestra in provincia”.

Sul voto interviene anche il commissario Paolo Marcheschi: “Fdi ha scelto di allargare i propri consensi – ha detto – a tutti coloro che, nei vari territori, hanno la passione e la voglia di fare politica attiva fra le persone”.

“Ringraziamo pertanto il consigliere comunale di Capannori Matteo Petrini – prosegue – che ha scelto insieme a tutto il partito di fare da protagonista nell’allargamento di Fdi alle liste civiche che sono rappresentative dei vari comuni: avere indicato come candidato Giannoni, significa aprire una nuova stagione del nostro partito, favorendo l’ingresso di tutti coloro che hanno a cuore la politica fatta sul territorio, perché noi siamo questo, un partito da sedi, da rappresentanza territoriale”.

“Ci stiamo allargando – conclude – e questo è solo il primo messaggio che diamo alla sinistra in vista delle regionali 2020, quando, sono sicuro, ci sarà per la prima volta il sorpasso. Un grazie all’onorevole Riccardo Zucconi che si è speso in prima persona in questa battaglia portando e ai due vice commissari della provincia di Lucca Marco Chiari e Vittorio Fantozzi e a tutti coloro che hanno saputo fare gioco di squadra per far ottenere a Fdi un grandissimo risultato”.

Positivo anche il commento di Andrea Recaldin, commissario della Lega: “Una grande affermazione a livello provinciale della Lega – commenta – che elegge ben due consiglieri provinciali confermandosi come forza di riferimento del centrodestra nel territorio lucchese e toscano”.

“I migliori auguri di buon lavoro vanno ai nostri due eletti: Mirco Masini di Massarosa ed Ilaria Benigni di Capannori. Sapranno rappresentare al meglio il partito nello svolgimento del loro mandato in seno al consiglio provinciale di Lucca, un organo ancora importantissimo per l’amministrazione del territorio”.

“Un grande gioco di squadra – -conclude Recaldin – ha permesso di eleggere ben due consiglieri, classificati al secondo e terzo posto, questo è stato possibile grazie ad una organizzazione tra i nostri eletti nei vari comuni della provincia che hanno lavorato con spirito di gruppo. Ringrazio perciò tutti coloro che hanno seguito le indicazioni del partito con serietà e correttezza al fine di raggiungere questo grande ed importante risultato”.