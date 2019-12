Serena Borselli porta SiAmo Lucca in consiglio provinciale

Con Riccardo Giannoni, Matteo Marcucci, Mirco Masini e Ilaria Benigni in consiglio provinciale per il centrodestra ci sarà anche Serena Borselli di SiAmo Lucca.

“La lista SìAmoLucca – si legge in una nota – esprime grande soddisfazione per l’elezione in consiglio provinciale di Serena Borselli: un risultato doppiamente importante, sia perché si tratta di un’esponente che garantisce un’espressione civica pura all’interno della coalizione alternativa al Pd e alla sinistra, sia perchè sarà l’unica rappresentante del capoluogo nell’area di centrodestra che siederà sui banchi di Palazzo Ducale”.

“Un gioco di squadra ben riuscito con tutte le altre componenti dello schieramento – commenta SìAmoLucca – che grazie alla candidatura della Borselli è riuscito a intercettare un consenso trasversale. Esprimiamo quindi soddisfazione per l’eccellente risultato”.

A commentare l’esito delle elezioni è la stessa neo eletta, che era anche consigliere provinciale uscente. “Ringrazio tutti coloro che, nel votarmi, hanno dato fiducia a me e a SìAmoLucca – dichiara Serena Borselli – La presenza della nostra lista civica a Palazzo Ducale conferma la centralità che abbiamo nell’area di centrodestra, della quale facciamo parte fin dalla nascita del movimento, avvenuta agli inizi del 2017 in occasione delle elezioni amministrative a Lucca, Comune nel quale rappresentiamo il traino dell’opposizione. Garantisco il massimo impegno a servizio di tutta la comunità, del capoluogo ma anche di quella provinciale”.