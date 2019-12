Barsanti: “Le intimidazioni non mi fermeranno”

“Da un lato l’estrema sinistra alla sbarra subisce una condanna pesantissima a 12 anni di reclusione per un reato grave, un attentato incendiario con motivazioni politiche. Dall’altro, nonostante il Pubblico ministero avesse chiesto l’archiviazione, il giudice ha deciso di non archiviare la querela di Cantini contro di me, per parole pronunciate in Consiglio comunale nel pieno svolgimento del mio ruolo istituzionale”. Così Fabio Barsanti, esponente di CasaPound in Consiglio comunale commenta la condanna di Mauro Rossetti Busa emessa oggi (17 dicembre) dalla Corte d’Assise di Lucca.

“Lascio la valutazione di queste due situazioni ai lettori, e agli elettori – dice Barsanti -. Mi limito a dire che, nell’uno e nell’altro caso, le intimidazioni non fermeranno il mio lavoro e la mia politica. L’attacco continuo contro ogni forma di dissenso, in Italia come a Lucca, non sortirà altro effetto che quello di rafforzare il fronte sovranista e di tutti coloro che non intendono accettare il sistema della sinistra”.