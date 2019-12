Centrodestra: “Qualità della vita, nessuna idea sul futuro”

“Lucca crolla di undici posizioni nella classifica della qualità della vita, ma il silenzio del Comune è assordante”. Vanno all’attacco i gruppi consiliari di lista civica e partiti di centrodestra dopo la pubblicazione dell’ultima rilevazione da parte del Sole24Ore.

“Quando in passato i risultati di altre graduatorie erano positivi, l’amministrazione Tambellini non ha mancato occasione di celebrarli con comunicati stampa ridondanti in cui si prendeva il merito di presunti miglioramenti – sottolinea l’opposizione -. Adesso che la tendenza è fortemente negativa, tutti zitti: nemmeno una giustificazione, o un impegno a fare qualcosa di più. Un atteggiamento tipico della sinistra. Purtroppo di come Lucca si sta sempre piu’ declassando. lo vediamo ogni giorno: a preoccupare è la mancanza di una visione strategica, i ritardi nell’azione della giunta, la confusione sui pochi provvedimenti presi”.

Il centrodestra prende ad esempio dall’avvio del procedimento per il piano operativo, che è sbarcato ieri sera in consiglio comunale. “A parte i clamorosi ritardi rispetto a quanto annunciato, ancora una volta si enuncia la volontà di realizzare progetti fermi da decenni – sottolineano i gruppi consiliari opposizione – ma non c’è nessuna idea sulla rigenerazione urbana di ampie parti della periferia, così come sul recupero di edifici dismessi. A cui si aggiungere il gravissimo disimpegno per quanto riguarda le politiche di tutela del centro storico sia per quanto riguarda la residenza che per l’accessibilità e la vivibilità di quello che è a tutto gli effetti il simbolo della nostra identità. E per quanto riguarda il resto del territorio, le nuove misure urbanistiche rischiano di provocare un ulteriore ingessamento”.

Concludono lista civica e partiti di centrodestra: