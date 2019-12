Perini Korber di Mugnano, il Prc: “Non coinvolti da Sì Toscana nella richiesta di un tavolo”

Vertenza Perini, si divide la sinistra. La richiesta di un tavolo in Regione avanzata nei giorni scorsi dal gruppo Sì Toscana sinistra lascia “sorpreso” il Prc lucchese che afferma di non essere stato coinvolto. “Ci corre l’obbligo di intervenire in merito alla presa di posizione assunta dal gruppo di Sì Toscana Sinistra in Regione Toscana, riguardante la vertenza in atto alla Perini Korber di Mugnano”, spiega il Prc.

“Come partito Rifondazione comunista lucchese – si legge in una nota -, abbiamo un rapporto con la Rsu della Perini costruito nel tempo, a partire dalle battaglie condotte contro la controriforma Dini sul sistema pensionistico. Ciò fa pensare che si sia stati noi i suggeritori di quanto affermato dal gruppo Sì Toscana a Sinistra del quale il Prc fa parte. Precisiamo quindi che non sapevamo nulla dell’iniziativa del gruppo, che non ne condividiamo il contenuto e, che pur apprezzando la sensibilità del gruppo, sarebbe stato opportuno un confronto preliminare con la Rsu aziendale. Auspichiamo almeno ad un confronto futuro“, concludono.