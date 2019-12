Post della Mammini, è ancora bufera in Consiglio

E’ di nuovo polemica in consiglio comunale questa sera (19 dicembre) sul post pubblicato su Facebook dall’assessore all’urbanistica Serena Mammini mentre martedì scorso era in corso la seduta sul piano operativo.

Un post “meme” del gruppo di satira livornese Sodalizio muschiato del quale faceva parte anche Ettore Borzacchini che aveva scatenato l’opposizione e in particolare il leader di Siamo Lucca che aveva stigmatizzato le parole dell’assessore.

Questa sera è stata la consigliera comunale di Forza Italia, Simona Testaferrata a rilanciare la polemica e ha stigmatizzare la risposta dell’assessore “da cui ci saremmo francamente aspettate delle scuse”.

Testaferrata l’ha detto durante una raccomandazione al sindaco: “Anche in consiglio comunale – ha detto – ci si può permettere di essere bulli? Mammini ha postato una frase sprezzante ma ripresa da Santini ha detto di non vergognarsi del suo post. Avrei preferito sentire la voce del sindaco chiedere scusa. Lanciare il sasso e poi nascondersi dietro un dito non è corretto. Minimizzare sempre non va bene. Dobbiamo riflettere sull’uso dei social che possono essere molti utili se saputi usare ma possono diventare anche armi in mano alla gente. Ognuno di noi con le proprie capacità è qui per fare il bene della città. Accettare l’errore commesso e chiedere scusa è quello che ci saremmo aspettati. Un bagno di umiltà non avrebbe fatto male”.