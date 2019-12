Bartolomei: “Ex segretario Ds vota Lega? Non sono sorpreso”

La scelta di Giovan Sergio Benedetti, ex segretario Ds di Capannori, che ha annunciato che voterà Salvini fa discutere la politica locale. Il capogruppo della Lega, Salvadore Bartolomei, prende la palla al balzo. “La vera sinistra e penso ai suoi ex elettori, non certo alla sua classe dirigente, non può stare con questo Pd”, scrive Bartolomei.

“Il partito delle banche, delle lobby, della legge Fornero, dei poteri economici – va avanti Bartolomei -, dell’immigrazione incontrollata, della burocrazia, delle tasse, della globalizzazione. Logico che veda in noi l’unica possibilità per stare a fianco del popolo. E questa è la prima, di tante ragioni, per cui vinceremo anche in Toscana”.