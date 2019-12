Ex segretario Ds di Capannori: “Voterò Salvini”

Dichiarazione choc dall’ex segretario dei Ds di Capannori, Giovan Sergio Benedetti: “Voterò Salvini”.

L’ex esponente politico di punta della sinistra a Capannori, da tempo fuori dall’agone pubblico, ma comunque sempre pronto a commentare le vicende politiche di Lucca e della Piana, ha così dichiarato in un post su Facebook.

“Io mi turo il naso – dice – ma in Emilia Romagna voterei Salvini, in Toscana voterò Salvini, come ormai la maggioranza della classe operaia. La conservazione di questa sinistra, nuova vecchia borghesia, non la sopporto più. Cinquant’anni di Regione hanno maturato ben oltre quota 100: si godano la pensione”.