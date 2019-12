Siamo Lucca e FI: “Sosta a Lucca, basta prese in giro”

“Piano della sosta e mobilità: persi sette anni, siano subito realizzati parcheggi per residenti e visitatori senza ulteriori indugi”. Vanno giù duro il gruppo consiliare di SiAmoLucca insieme ai consiglieri comunali Martinelli e Testaferrata, che intervengono con una nota congiunta sul progetto di mobilità e sosta del centro storico presentato in questi giorni dall’amministrazione comunale.

“Basta prendere in giro la città – aggiungono i consiglieri di minoranza – l’amministrazione comunale aveva il dovere di definire da lungo tempo un piano per la sosta e mobilità, perché oggi il ritardo è evidente e si fa sentire pesantemente in termini di vivibilità e accessibilità. In questi sette anni la giunta Tambellini ha prodotto solo fuffa mediatica togliendo peraltro anche ulteriori parcheggi per i fruitori della città, con la chiusura di un’importante polmone per la sosta rappresentato dalla Caserma Lorenzini e bocciando la nostra proposta di riaprirlo sia per la sosta dei residenti che dei fruitori del centro storico, con motivazioni legate a problemi di rumore e sforamento di decibel”.

“La nostra posizione è chiara – aggiungono i consiglieri di centrodestra – e l’abbiamo ribadita anche in occasione del consiglio comunale che aveva come oggetto la variante al complesso dell’ex Manifattura Tabacchi. Infatti quest’area rappresenta l’ultima vera opportunità per migliorare e favorire l’accessibilità al centro storico attraverso la realizzazione di un parcheggio di grandi dimensioni che possa ospitare un numero di stalli capace di soddisfare non solo le nuove funzioni e residenze che verranno realizzate all’interno del complesso ma diventi per capienza il punto principale per la sosta sia per residenti del centro storico sia per i visitatori della città”. Secondo gli esponenti dell’opposizione, quest’opera inoltre potrebbe liberare le piazze limitrofe, migliorandone immagine e vivibilità”.

“E’ necessario poi -concludono i consiglieri – di non operare per compartimenti stagni, ma di avere una visione d’insieme della città. Con un disegno complessivo che comprenda soluzioni fin da subito, non solo per il centro storico ma anche per quartieri limitrofi come Borgo Giannotti e Sant’Anna: che necessitano urgentemente di un ripensamento generale del piano della sosta e della mobilità”.