Addio Opera delle Mura, Lucca Civica ringrazia Biancalana

Ultimo atto per l’Opera delle Mura in consiglio comunale, Lucca Civica ringrazia l’ormai ex presidente Alessandro Biancalana che ha guidato l’istituzione ricoprendo un ruolo senza compenso.

“Lo scorso giovedì sera – ricorda Lucca Civica – il Consiglio comunale ha approvato la chiusura definitiva dell’istituzione Opera delle Mura dando seguito alla volontà espressa dal consiglio stesso nel novembre 2018. In questa sede vogliamo ringraziare, come peraltro già fatto dal vice-sindaco Lemucchi in Consiglio Comunale, Alessandro Biancalana che in questi ultimi sette anni ha ricoperto la carica di presidente e, nell’ultimo anno, quello di commissario liquidatore, per l’impegno e la competenza con cui ha interpretato il suo ruolo che, ricordiamo, è stato senza nessun compenso. Ruolo come dimostrato dalle ultime vicende legate alla sicurezza del monumento che ha avuto un notevole profilo di responsabilità personale e legale”.