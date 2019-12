Il sindaco: “Sia un Natale di riflessione e solidale con i poveri”

Un Natale di riflessione e di umanità, per difendere la dignità di tutti. E’ questo il messaggio lanciato dal sindaco, Alessandro Tambellini, con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Anche oggi, vigilia di Natale, il sindaco è andato in Comune per sbrigare le ultime pratiche: domani sarà come sempre al pranzo organizzato dalla Comunità di S. Egidio per i poveri. Ed è ad essi che va il pensiero del primo cittadino.

Mi auguro che il Natale non sia solo quello che per molti e per molti versi il Natale è diventato ma che sia anche una occasione di riflessione.

“Nella Natività – aggiunge il sindaco – si ha un bambino che nasce, cosa che è il simbolo del massimo dell’affidamento agli altri. E’ necessario pensare a coloro che non hanno il necessario per poter festeggiare. Credo che queste sia occasioni di solidarietà. Ringrazio coloro che organizzeranno i pranzi di Natale: la Croce Verde e la Comunità di Sant’Egidio. Il loro esempio sia di riflessione per tutti, un esempio che ispiri tutti quanti ad essere uniti e solidali, per difendere la dignità di tutti quanti”.