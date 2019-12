M5S sceglie il candidato governatore: c’è anche Gabriele Bianchi

Ci sarà anche il consigliere regionale di Lucca, Gabriele Bianchi, fra i candidati alle ‘regionarie’ del Movimento Cinque Stelle.

Come di consueto, infatti, i pentastellati decideranno con una consultazione interna sulla piattaforma Rousseau il candidato presidente per il prossimo quinquennio alla guida della Toscana. Il voto si dovrebbe tenere indicativamente fra il 10 e il 15 di gennaio e potranno candidarsi solo coloro che hanno i requisiti secondo le rigide regole interne del movimento. Ovviamente in pole position coloro che hanno già ricoperto l’incarico di portavoce, quindi tutti i consiglieri regionali uscenti in primis.

Fra i candidati ci dovrebbe essere anche Giacomo Giannarelli, consigliere regionale uscente e candidato cinque anni fa alla carica di governatore.

Il Movimento Cinque Stelle dovrebbe candidarsi in solitario alle prossime consultazioni toscane, ma sono in crescita all’interno del M5S coloro che ritengono che ci si debba aprire alle alleanze per portare avanti le istanze del programma, soprattutto dopo l’esperienza di governo nazionale, prima con la Lega, quindi con il Partito Democratico e Italia Viva.

Il sistema elettorale regionale, comunque, prevede nel caso in cui nessuno dei candidato raggiunga il 40 per cento dei consensi un turno di ballottaggio. Uno scenario che apre a possibilità di alleanze anche ex post.

Intanto anche per il Movimento Cinque Stelle sta per iniziare la marcia verso il voto della primavera del 2020.