Ponte sul Contesora, c’è il progetto di adeguamento

E’ stato approvato in questi giorni il progetto definitivo dei lavori di adeguamento idraulico del ponte di via della Chiesa, sul torrente Contesora, a Santa maria a Colle.

Un intervento previsto dal documento operativo difesa del suolo del 2019 della Regione Toscana, atteso da diversi anni. A sottolineare l’importanza dell’opera sono Jacopo Massagli, consigliere comunale di Lucca Civica, e Francesco Lucarini, consigliere comunale di Sinistra con Tambellini.

“È dal drammatico dicembre 2009 che si è avvertita con maggiore consapevolezza l’urgenza della messa in sicurezza delle sponde del rio Contesora – spiegano -, proprio in ricordo di quei momenti si terrà al Centro di cittadinanza Bucaneve, domani (28 dicembre, ndr) alle 17 una mostra di foto e video, con la collaborazione dell’associazione Uniti per l’Oltreserchio”.

“Fin da subito iniziarono i lavori per realizzare le opere urgenti, sia sulla sponda sinistra del Serchio che sulla stessa Contesora – aggiungono – , oggi si continua ad investire, manifestando la volontà di mantenere alta l’attenzione ad un territorio anche a distanza di anni, circostanza non scontata viste le numerose situazioni di disimpegno, una volta passato il clamore mediatico, così purtroppo troppo frequenti nel nostro paese”.

“Vantaggi non solo dal punto di vista idraulico, ma anche di viabilità con la previsione dell’allargamento della sede stradale ed un marciapiede di un metro e mezzo per la sicurezza dei pedoni – spiegano -. Ci auguriamo che l’amministrazione comunale organizzi, subito dopo questo periodo di feste, un’assemblea pubblica per poter visionare con la cittadinanza il progetto nei suoi dettagli, comunque già consultabili da chiunque sull’albo pretorio online”.